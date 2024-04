'Organisatie Miami weigert fundraiser voor Trump'

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Miami weer op het programma. Het is de verwachting dat er weer veel bekende mensen aanwezig zullen zijn bij de race. Mogelijk komt zelfs Donald Trump langs, maar de organisatie van de Grand Prix lijkt niet te zitten wachten op een fundraiser.

De race in Miami trok in de afgelopen jaren veel bekende Amerikaanse bekendheden. Niet iedereen was daar blij mee, maar het zorgde wel voor veel aandacht. Aankomend weekend staat de race weer op de planning, en het lijkt er zelfs op dat oud-president Donald Trump de race wil bezoeken. Volgens de Washington Post zit de organisatie van de Grand Prix niet te wachten op een soort promotiemoment voor Trump.

De fel bekritiseerde Trump doet dit jaar namelijk weer mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de Washington Post wilde een vriend van Trump, Steven Witkoff, de race mogelijk gebruiken voor een fundraiser. De krant heel een mail in handen waarin staat dat de organisatie erachter is gekomen dat Witkoff zijn suite in de Paddock Club mogelijk wil gebruiken om geld in te zamelen voor de verkiezingen, hij zou kaartjes willen verkopen voor 250.000 dollar. Dit is in strijd met de licentieovereenkomsten van de race. Witkoff ontkent de zaak tegenover de krant, en het is niet duidelijk of Trump de race nog gaat bezoeken.