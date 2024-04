Steun voor waardevolle Zhou: "Moet ergens een plekje voor hem zijn"

Guanyu Zhou reed anderhalve week geleden voor het eerst in zijn loopbaan een thuisrace. De Chinese Sauber-coureur werd hartstochtelijk toegejuicht op het circuit van Shanghai. Volgens Karun Chandhok is Zhou heel waardevol voor de Formule 1 en is het belangrijk dat hij ook in de toekomst op de grid staat.

Zhou is de eerste Chinese coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 en hij is dit jaar bezig met zijn derde seizoen in de sport. Hij wist nog geen grootste indruk achter te laten, maar hij is wel enorm populair in zijn thuisland. In Shanghai zaten de tribunes propvol en leek hij wel een soort popster. Na afloop van de race kreeg hij een daverend applaus en zelf reageerde hij emotioneel.

In Shanghai werd duidelijk dat Zhou commercieel gezien zeer belangrijk is voor de sport. Hij beschikt over een aflopend contract, en het lijkt er niet op dat hij een nieuwe deal gaat krijgen. Oud-coureur Karun Chandhok benadrukt bij Sky Sports dat Zhou heel erg waardevol is voor de Formule 1: "Als je Stefano Domenicali bent, dan zou je voor hem de hele pitstraat op en neer gaan om te proberen een stoeltje voor hem te regelen. Je kunt je voorstellen dat Audi andere plannen heeft, maar er moet ergens een zitje voor hem zijn op de grid."