Geblesseerde Malukas keert niet meer terug bij McLaren door polsblessure

IndyCar-coureur David Malukas kan vertrekken bij Arrow McLaren. Dat heeft de renstal uit Woking bekend gemaakt via een press release. De Amerikaan kampt met een langdurige polsblessure na een valpartij met de mountainbike van begin 11 februari. Hierdoor miste de Malukas tot nu alle wedstrijden dit seizoen.



Mclaren verklaart in het persbericht dat de duur van het herstel van Malukas onzeker is en dat het team niet meer wil rusten op invallers. De formatie zoekt nu naar een vaste kracht voor de rest van 2024. De afgelopen twee races was Formule 2-kampioen Theo Pourchaire actief. De eerste twee races een andere oud gediende uit de opstapklasse, genaamd Callum Ilott.

Malukas reageerde als volgt op deze beslissing van zijn werkgever. “De afgelopen drie maanden waren uitdagend. Ik voelde me bevoorrecht dat ik de kans kreeg om voor Arrow McLaren te rijden en betreur het dat dit nooit is gebeurd. Ik had graag het team en zijn partners in de toekomst willen blijven vertegenwoordigen. Ze zijn goed geweest en ik waardeer alles wat ze voor mij hebben gedaan.''

''Ik heb al het mogelijke gedaan om het revalidatieproces te versnellen – behandelingen, fysiotherapie, krachttraining – maar mijn herstel heeft langer geduurd dan verwacht. Elke blessure is anders en elk lichaam geneest in een ander tempo. Ik zal mijn volledige aandacht richten op het terugkeren naar 100 procent en dan bewijzen dat ik klaar en in staat ben om te strijden om te winnen.''

Malukas debuteerde in 2022 in de IndyCar bij de renstal van Dayle Cone Racing. Eind 2023 maakte de pas 22-jarige Amerikaan de overstap naar McLaren. Tot dusver behaalde Malukas twee podia. In 2021 werd de jongeling nog vice-kampioen in de IndyLights.