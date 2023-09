Uitslag VT2 Japan: Verstappen wederom razendsnel in Suzuka

De eerste dag van het Japanse raceweekend is alweer een feit. Op het iconische circuit van Suzuka werd de tijdenlijst aangevoerd door Max Verstappen. Hij was iets sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd van de sessie noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Aan het begin van de tweede vrije training hingen er donkere wolken boven het circuit. Geen enkel team wilde een risico nemen en vrijwel iedereen kwam dan ook direct de baan op. Onder aanvoering van Guanyu Zhou en Logan Sargeant kwamen alle coureurs direct de baan op. Meerdere coureurs reden weer op de ongemarkeerde testbanden van Pirelli, Verstappen koos echter voor een andere strategie.

Verstappen

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zette al vroeg in de vrije training een rondje neer op de snelle zachte banden. Verstappen liet zijn spierballen weer eens zien, hij was bijna twee seconden sneller dan de rest van het veld. Dit kwam vanzelfsprekend ook door het feit dat hij op dat moment de enige coureur was die een soft-rondje had gereden. Andere coureurs kozen pas later in de sessie voor deze banden.

Crash

Lando Norris en Charles Leclerc gingen tijdens hun softruns iets sneller dan Verstappen. Beide coureurs waren bezig met een goede sessie, maar ze werden uiteindelijk toch weer verslagen door de Nederlander. Ditmaal was het gat tussen Verstappen en de andere coureurs veel minder groot. Desalniettemin kan hij tevreden zijn, in Singapore kende hij immers een rampzalig raceweekend. In de slotfase viel het op dat veel coureurs moeite hadden met de bocht waar men onder het tunneltje door moet rijden. Pierre Gasly crashte hier waardoor de sessie vroegtijdig ten einde kwam.