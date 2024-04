'Ferrari moet megabedrag betalen voor Newey'

Vorige week meldden meerdere media dat Adrian Newey na dit jaar gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Dit zou een enorme aderlating zijn voor de Oostenrijkse renstal, en Newey wordt al in verband gebracht met andere teams. Ferrari zou diep in de buidel moeten tasten.

Topontwerper Newey werd in de afgelopen maanden al veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. In het verleden wees hij al meerdere keren een aanbod van de Italiaanse renstal af, maar nu lijken de kansen groter. Nu het er sterk op lijkt dat Newey gaat vertrekken bij Red Bull, liggen er veel kansen voor andere teams. Naast Ferrari zouden Aston Martin en mogelijk ook Mercedes interesse hebben in de Brit.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport moet Ferrari diep in de buidel moeten tasten om Newey aan te trekken. Volgens het medium is er 100 miljoen euro nodig voor zijn komst. Hij zou dan bij Ferrari samen kunnen gaan werken met Lewis Hamilton, en dat kan voor een nieuw dreamteam gaan zorgen. De krant meldt daarnaast dat ook Aston Martin een bod heeft uitgebracht van 100 miljoen euro verspreid over vier jaar, Newey heeft dit bot echter afgewezen. Volgens La Gazzetta dello Sport is Mercedes ook een mogelijkheid, maar wil Ferrari een speciale rol voor hem creeëren waardoor hij niet bij alle races aanwezig hoeft te zijn.