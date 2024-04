Antonelli test in Imola opnieuw F1-wagen

Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli verveelt zich geen moment in de tussentijd. De rijder uit Bologna testte maandag opnieuw een Formule 1-wagen op Imola. De Mercedes-junior reed rond in de W13, de bolide uit 2022 waarmee het team een dubbelzege pakte in Brazilië in datzelfde jaar. Een paar weken terug reed Antonelli in de succesvolle W12 op Spielberg. Dat was de eerste keer dat de Italiaan in een F1-auto plaats nam.

Kimi driving Mercedes W13 today. pic.twitter.com/eywHiomksz — Kimi Antonelli Updates 馃嚠馃嚬 (@AndreaKimiNews) April 29, 2024