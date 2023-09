Uitslag VT1 Japan: Verstappen blaast concurrentie helemaal weg

De eerste vrije training van het raceweekend in Suzuka is alweer een feit. In Japan werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd deze training naar Carlos Sainz. De top drie werd volledig gemaakt door niemand minder dan Lando Norris.

Verstappen liet in de eerste vrije training zien dat het debacle van Singapore slechts een incident was. Hij kwam in Suzuka als eerste de baan op, ging gelijk snel rond en hij sloot de sessie met ruim een halve seconde voorsprong op de nummer twee Carlos Sainz. De snelheid van Verstappen was opvallend, want zijn teamgenoot Sergio Perez kwam niet veel verder dan de elfde tijd in deze sessie.

Experimenten

Er werd weer veel getest met nieuwe onderdelen in Suzuka. Meerdere teams hebben een paar updates geïnstalleerd en ook bandenleverancier Pirelli was aan het experimenteren met nieuwe banden. Vrijwel alle coureurs reden een aantal rondjes op de ongemarkeerde testbanden. McLaren had wat flowvis over hun auto gespoten, maar dat zorgde alleen maar voor ergernis bij Ferrari. Carlos Sainz kreeg de vloeistof over zijn auto en zijn vizier heen op het moment dat beide wagens de pitlane verlieten.

Ook in Japan hadden veel coureurs weer last van elkaar. Verstappen werd vroeg in de sessie geblokkeerd door de Mercedes van George Russell. Thuisrijder Yuki Tsunoda, die de sessie afsloot op de knappe vijfde plaats, blokkeerde Lewis Hamilton op het moment dat de Brit de pitlane verliet. De stewards grepen niet in, maar het liet wel weer zien dat het probleem weer aanwezig is op het circuit van Suzuka.

McLarens

In de snelle runs viel op dat Verstappen uiterst dominant was. Hij was vrijwel de hele sessie de snelste coureur en voor geruime tijd was hij dik een seconde sneller dan de rest. In de slotfase van de sessie begon het nog eventjes te spetteren, maar dat hield de McLarens niet tegen. Beide coureurs gingen er nog eventjes voor zitten. Lando Norris reed nog eventjes de derde tijd en Oscar Piastri kwam nog tot de zevende tijd. Men verwacht veel van de oranjekleurige wagens, Max Verstappen ziet hen als zijn grootste uitdagers.