Uitslag VT3 Singapore: Klagende Verstappen moet tijd toegeven op Sainz

De laatste vrije training van het Singaporese raceweekend is alweer een feit. Op het circuit van Marina Bay werd zojuist de snelste tijd neergezet door Carlos Sainz. Daarachter ging de twee tijd in deze training naar George Russell . De top drie in de derde vrije training werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Tijdens de derde vrije training bleef het lang rustig op de baan. De Alfa Romeo's van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kwamen als eerste naar buiten. Veel toppers namen de tijd, maar Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez kwamen vrij vroeg het circuit op. Na een tegenvallende vrijdag had Red Bull het één en ander aangepast, maar in de derde training waren de klachten nog steeds niet verdwenen.

Razende Red Bulls

Verstappen en Perez lieten hun team overduidelijk weten dat ze niet happy zijn. Perez liet weten dat er niet te veel verbeteringen voelbaar waren. Verstappen was iets minder mild dan zijn teamgenoot, hij had nog steeds problemen bij zijn upshifts en hij omschreef dit zelfs als onacceptabel. Verstappen werd daarna naar binnen geroepen zodat het team iets kan aanpassen. Eenmaal op de baan was er nog niet veel enthousiasme merkbaar bij de Nederlander. Verstappen gaf aan dat het al iets beter was, maar dat de achterstand nog steeds groot was.

Topteams

De andere topteams beleefden een betere sessie. De Mercedessen en de Ferrari's bevonden zich aan de top van de tijdenlijsten. Carlos Sainz en Charles Leclerc maakten het nog event spannend door bijna van de baan te vliegen met hun Ferrari's. Verder was ook Lando Norris weer razendsnel. De Brit rijdt met de updates van McLaren en tijdens de sessie was duidelijk dat deze naar behoren werkten. Norris kon de andere toppers aardig bijhouden en dat zorgt ervoor dat men een razendspannende kwalificatie kan verwachten.

Verstappen

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in de straten van Singapore? Zet in en win!