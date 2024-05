Newey heeft geen plan: "Ben een beetje moe"

Afgelopen week werd bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Het nieuws kwam nauwelijks als een verrassing, maar men vraagt zich nu vooral af waar de toekomst van Newey ligt. Newey zelf stelt dat hij moe is en dat hij rustig aan wil doen.

Newey speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. Het is dan ook een flink verlies voor Red Bull, maar bij de Oostenrijkse renstal lijkt men zich geen zorgen te maken. Ondertussen azen veel teams op de handtekening van Newey, onder meer Aston Martin, Ferrari en Williams zouden interesse hebben. Alleen het laatstgenoemde team heeft in het openbaar toegegeven dat ze met Newey praten.

Forrest Gump

Newey had alleen in het persbericht gereageerd op zijn vertrek. In Miami sprak hij met Sky Sports en stelde hij dat zijn periode bij Red Bull fantastisch was: "De Formule 1 slokt alles op en ik ben er al heel lang bij betrokken. 2021 was heel druk jaar vanwege de spannende strijd met Mercedes en tegelijkertijd al het onderzoek van de RB18. Ik weet het niet, er kwam een punt waarop ik gewoon het gevoel had, zoals Forrest Gump zei: 'Ik voel me een beetje moe.'"

Camper

Newey geeft toe dat de onrust bij Red Bull een beetje meespeelde bij zijn beslissing. Hij stelt dat hij werkt omdat hij het leuk vindt, en dat hij een kleine pauze nodig heeft: "We, mijn vrouw Mandy en de honden, gaan waarschijnlijk reizen. We nemen een camper ofzo en trekken door Frankrijk en we genieten van het leven. En dan misschien op een gegeven moment, ik weet niet wanneer, sta ik onder de douche en dan zeg ik: 'Dit wordt het volgende avontuur.' Maar op dit moment is er geen plan."