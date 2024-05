Teambaas Williams: "Antonelli zit niet in de auto in Imola"

Vrijdagavond wakkerde F1TV-journalist Will Buxton geruchten aan dat Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli de vaak bekritiseerde Williams-coureur Logan Sargeant gaat vervangen in Imola. Omdat de coureur uit Bologna niet aan de leeftijdgrens voldoet van 18 jaar om in de koningsklasse te rijden, is er dispensatie aangevraagd, bevestigde de FIA. De teambaas van Williams, James Vowles, ontkende deze geruchten uit de paddock en zei stellig: ''Antonelli zal niet in de auto zitten in Imola'', voor de microfoon van F1TV.



Vowles wil zich eerst concentreren op de huidige problemen die er spelen en gaat zich later bekommeren op het rijdersduo voor 2025 en 2026 met het oog op de nieuwe reglementen. Ook twijfelt Vowles of het wel verstandig is om het grote talent uit Italië meteen in het diepe te gooien. ''In het geval van Kimi moet je niet vergeten dat het nog maar twintig maanden geleden is dat hij in een Formule 4-wagen reed. Het is een grote stap omhoog naar een Formule 1-wagen in een erg korte tijd'', zei de teamchef tegenover andere internationale media.

De pupil van Mercedes sloeg de F3 over en sprong meteen van de Formula Regional Europe Championship over naar de laatste horde richting de Formule 1. Sinds de laatste Formule 2-wedstrijd in Melbourne was een gapend gat tot de volgende ontmoeting over twee weken in Imola. In de tussentijd testte Antonelli twee keer een oudere F1-wagen van Mercedes, de W12 uit 2021 en afgelopen maandag en dinsdag de W13 uit 2022, waarmee George Russell de Grand Prix won van Brazilië. De recente test was ook op Imola en Antonelli maakte indruk met weinig ervaring.



Maar Vowles houdt zich niet bezig met wat de Italiaan en Mercedes allemaal uitspookt en heeft sinds eind 2023 niet met de Italiaan contact gehad. Vowles concentreert zich liever op de huidige rijderspaar. ''Ik heb Kimi niet meer gesproken sinds Abu Dhabi vorig jaar. Hopelijk plaatst dat het in het juiste perspectief. In het geval dat hij dit jaar in de auto komt, heb ik vanaf het begin gezegd dat het verdiend moet zijn. Logan moet zijn plaats verdienen. En op dit moment heeft hij een aantal doelen, zoals veel dichter bij Alex Albon komen. Maar er is niks aan de orde om hem te vervangen'', sloot Vowles dit onderwerp af.