Brown fel: "Newey is de eerste dominosteen die valt"

Het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull kwam voor weinig mensen als een verrassing. Eerder lekte al uit dat de Britse topontwerper de Oostenrijkse toprenstal ging verlaten. Zak Brown stelt dat Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt bij Red Bull.

Red Bull Racing is bezig met een onrustig jaar. Op de baan zijn de prestaties zeer goed, maar naast de baan is het een bizarre situatie. Het onderzoek naar teambaas Christian Horner en de verhalen over een machtsstrijd hebben voor veel onrust gezorgd. Volgens sommigen voelde Newey zich niet goed bij de onrust, maar dat is door geen van de betrokkenen bevestigd. Newey staat ondertussen in het middelpunt van de aandacht en veel teams azen op zijn handtekening.

McLaren-CEO Zak Brown volgt de situatie op de voet. De Amerikaan ziet kansen en tijdens de persconferentie voor teamvertegenwoordigers spreekt hij zich fel uit in Miami: "Of ik verrast ben? Zes maanden geleden zou ik dat wel zijn geweest. Maar na alles wat er gebeurd is sinds het begin van het jaar én Adrian kennende als een integer persoon, ben ik niet verrast dat hij vertrekt. Ik denk dat de dingen die zich daar afspelen, destabiliserend zijn. Dit is waarschijnlijk de eerste dominosteen die valt, want ik schat zo in dat hij niet de laatste zal zijn, gezien het aantal cv's dat rondvliegt."