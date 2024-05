Norris eerlijk: "Ik pushte gewoon te hard"

Het team van McLaren reisde met veel vertrouwen af naar Miami. Ze introduceerden een groot updatepakket, en ze zagen er ook zeer goed uit in de vrije training en de eerste sessies van de sprintkwalificatie. In SQ3 ging het echter mis en Lando Norris heeft daar wel een verklaring voor.

Norris heeft dit weekend de beschikking over alle nieuwe onderdelen. De Britse coureur leek het vertrouwen uit te betalen, want hij noteerde zeer snelle tijden in SQ1 en SQ2. Hij leek dan ook een echte outsider te zijn voor de sprintpole, maar in het derde gedeelte van de sprintkwalificatie ging het mis. Het leek er op dat Norris worstelden met de zachte banden, waardoor hij niet veel verder kwam dan de negende tijd.

Norris baalde vanzelfsprekend van het resultaat in de sprintkwalificatie. De Britse McLaren-coureur sprak zich na afloop van de sessie uit tegenover Sky Sports: "Ik pushte gewoon te hard. De auto voelde wel heel erg goed aan. Het was gewoon een beetje dom, als ik heel eerlijk ben. Ik maakte een paar foutjes in de eerste bocht en daarna was het een neerwaartse spiraal. Dat is jammer, want het team heeft een geweldige job geleverd. De updates werken en ik ben blij met alles. De pace was heel erg goed. Waarschijnlijk waren we één van de snelsten. Ik baal, maar ik ga morgen mijn best doen."