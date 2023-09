Sainz wil Mercedes aanvallen: "Kunnen dit duel nog steeds winnen"

Het team van Ferrari is niet bezig met het beste seizoen uit hun bestaan. Anderhalve week geleden kwamen ze echter wel aardig voor de dag op het circuit van Monza. Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft er dan ook goede hoop in dat zijn team nog op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap kan eindigen.

Het team van Ferrari strijdt dit seizoen met Mercedes en Aston Martin om de kruimels. De voorsprong van Red Bull Racing is simpelweg te groot, maar een tweede plaats in de races behoort tot de mogelijkheden. Ook een tweede plaats in het constructeurskampioenschap is nog mogelijk. Mercedes heeft die positie momenteel in handen en Ferrari en Aston Martin volgen op een redelijke achterstand.

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft in ieder geval veel vertrouwen in een goed resultaat. De Spanjaard ziet veel positieve punten en verklaart zijn doel in gesprek met RaceFans: "Er is nog steeds een gevecht gaande met Mercedes en Aston Martin in het constructeurskampioenschap. We denken nog steeds dat we dit duel kunnen winnen. Ik denk dat we ons goed hebben kunnen ontwikkelen. Als je kijkt naar deze strijd, dan denk ik dat wij onze auto heel goed hebben kunnen verbeteren. Normaal gesproken moeten we hier tijd toegeven op Mercedes en Red Bull, maar ik denk dat dit nu niet het geval is."