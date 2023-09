Krack vindt leeftijd Alonso irrelevant

Fernando Alonso is met zijn 42 jaar momenteel de oudste coureur van het huidige Formule 1-veld. De ervaren Spanjaard maakt echter nog steeds veel indruk met zijn prestaties. Bij zijn werkgever Aston Martin speelt zijn leeftijd dan ook geen rol. Volgens teambaas Mike Krack werd dit vooral gedaan door Alpine.

Alonso is dit jaar bezig met zijn eerste seizoen in dienst van het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is goed bezig, hij stond al zeven keer op het podium en hij staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Alonso is zijn veel jongere concurrenten vaak de baas en kenners zijn van mening dat hij nog steeds één van de beste coureurs van het moment is.

Bij Aston Martin is men zeer blij met de huidige prestaties van Alonso. Volgens teambaas Mike Krack speelt leeftijd geen rol. In gesprek met Motorsport-Total vergelijkt hij Alonso met sportlegendes Roger Federer en Valentino Rossi: "Fernando is hier ook een goed voorbeeld van met zijn geweldige focus. We hebben het nooit over zijn leeftijd, alleen jullie doen dat. We hebben twee coureurs die volledig gefocust zijn en we denken over zoiets niet na. We hebben geluk gehad dat zijn vorige team hier een enorm verhaal van maakte. Dat maakte het makkelijker voor ons."