Marko kijkt naar alternatieven: "Perez is niet altijd gefocust"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Ondanks de huidigee successen, is er regelmatig kritiek op tweede rijder Sergio Perez. De Mexicaan beschikt over een contract tot en met 2024, maar toch twijfelt men aan zijn toekomst bij Red Bull. Helmut Marko stelt dat Perez niet altijd volledig gefocust is.

Perez blijft dit seizoen ver achter bij zijn teamgenoot Max Verstappen. Red Bull heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen, maar slechts twee daarvan werden gewonnen door Perez. Er wordt dat ook veel gespeculeerd over zijn toekomst bij Red Bull. Hij beschikt over een contract dat pas eind 2024 afloopt, maar toch is men bij Red Bull rond aan het kijken naar mogelijke alternatieven.

Focus

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook kritisch op Perez. De Oostenrijker flirt weer met McLaren-coureur Lando Norris en spreekt zich uit in gesprek met zijn landgenoten van Servus TV: "Perez presteert niet consistent. Hij is niet altijd gefocust. Maar, hij heeft een contract tot en met 2024 en Lando Norris heeft een contract tot en met 2025. Het is jammer dat dat contract zo lang loopt. Hij zou namelijk één van de kandidaten zijn."

Norris

Marko heeft al vaker aangegeven dat hij veel interesse heeft in de diensten van Norris. De Oostenrijkse adviseur deelt wederom dat hij al eerder dichtbij een deal was: "We hadden al een overeenkomst met zijn management bereikt voor een zitje bij Toro Rosso, maar toen realiseerde zijn manager dat er een optie was in zijn McLaren-contract. Qua leeftijd en snelheid zou hij in ieder geval bij ons passen. Sergio is de dertig al gepasseerd en hij krijgt binnenkort zijn vierde kind. Hij heeft al andere interesses, dus we moeten kijken wat er daarna gebeurt."