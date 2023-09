Uitslag kwalificatie Italië: Sainz verslaat Verstappen, Ferrari's ontlopen straf

De experimentele kwalificatie op het circuit van Monza zit erop. De coureurs moesten in alle drie de sessies gebruik maken van een voorgeschreven bandencompound. De pole position werd een prooi voor Carlos Sainz. Hij deelt de eerste startrij morgen met Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Aangezien er dit weekend weer wordt gewerkt met de ATA, moesten alle coureurs in het eerste kwalificatiegedeelte rijden met de harde banden. Sergio Perez reed daarnaast ook nog met een andere Power Unit uit zijn pool, om de derde vrije training had hij namelijk een paar problemen.

Na een paar minuten stroomde het circuit vol met coureurs in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Veel coureurs begonnen met hun tijden, maar dat leverde ook veel verkeer op. Het was dringen geblazen, zo kwam Lando Norris de Alpine van Esteban Ocon tegen. De Fransman ging daarna in de Ascari chicane door de grindbak. Hij viel af en dat gold ook voor zijn teamgenoot Pierre Gasly. Naast de teleurstellende Alpines vielen ook Guanyu Zhou, Kevin Magnussen en Lance Stroll af.

Q2

De Tifosi kreeg aan het begin van de tweede kwalificatiesessie de schrik van hun leven. Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc kregen namelijk te horen dat ze zich na de kwalificatie bij de stewards moeten melden omdat ze langzamer reden dan de opgegeven maximale rondetijd.

Op de verplichte mediums kwamen vrijwel alle coureurs na een paar minuten de baan op. Opvallend genoeg bleef men bij Mercedes iets langer binnen staan. Eenmaal op de baan had Hamilton last van de Red Bull van Sergio Perez en klaagde hij over een gebrek aan grip. Desalniettemin wist hij het derde deel van de kwalificatie te bereiken. Ook nu speelde verkeer dus weer een rol Lando Norris en Valtteri Bottas kwamen elkaar tegen in de laatste bocht. Voor Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas en Logan Sargeant kwam de kwalificatie hier ten einde.

Q3

Op de verplichte zachte banden kwamen alle coureurs vrijwel direct na elkaar de baan op. Onder aanvoering van de Red Bulls begon het bal. De Ferrari's toonden zich een echte tegenstander en er ontstond een prachtig secondenspel. De fans op de tribunes schoven naar het puntje van hun stoel. Leclerc, Sainz en Verstappen noteerden alle drie paarse sectortijden tijdens hun laatste run. Met een extreem klein verschil versloeg Sainz zijn Red Bull-rivaal Verstappen. Direct na de sessie lieten de stewards weten dat beide Ferrari-coureurs niet worden bestraft. De Tifosi vierden daarna een enorm feest.

Goede score Leclerc

