Uitslag VT3 Italië: Sainz nipt sneller dan Verstappen in laatste training

De laatste vrije training voor de start van de kwalificatie van later vandaag zit erop. Op het circuit van Monza werd de derde vrije training afgewerkt en werd de snelste tijd genoteerd door Carlos Sainz. Daarachter werd de top drie compleet gemaakt door Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Onder aanvoering van Valtteri Bottas en Lance Stroll ging de derde vrije training van start. Stroll had de tijd hard nodig, gisteren stond hij in VT1 zijn auto af aan Felipe Drugovich en reed hij in VT2 slechts één rondje voordat zijn auto ermee op hield. Veel andere coureurs deden rustig aan, Max Verstappen kwam bijvoorbeeld pas na zeven minuten de baan op.

Bouncing

De Ferrari-coureurs waren op dat moment al op de baan verschenen. Onder luid gejuich van de Tifosi reden Carlos Sainz en Charles Leclerc hun rondjes. Sainz noteerde de snelste tijd, maar kreeg in de slotfase wel een waarschuwing omdat hij Oscar Piastri blokkeerde in de eerste bocht. Leclerc had veel last van bouncing, hij omzeilde zelfs een hobbel in het circuit om daar geen last te hebben van het fenomeen.

Blokkeren

Sainz was niet de enige coureur die niet goed doorkreeg wat er achter hem aan de hand was. Meerdere coureurs blokkeerden hun collega's, Yuki Tsunoda kon nog net op tijd een langzamere auto ontwijken en Lewis Hamilton kwam een Williams tegen. Hamilton kende een aardige sessie met alleen een klein foutje in de eerste bocht als noemenswaardig feit. Piastri en Valtteri Bottas maakten een tripje door de grindbak, maar verder hielden de coureurs zich rustig. Ook Verstappen klaagde dit keer niet over de boordradio.

Goede score Leclerc

