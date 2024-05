Alonso: "We hadden het moeilijk in Q1 en Q2"

De zaterdag in Miami was voor Fernando Alonso om snel te vergeten. De Aston Martin-rijder viel uit in de sprintrace zonder schuld door eigen toedoen en eindigde verrassend als vijftiende in de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. De kampioen van 2005 en 2006 blikte terug op de tegenvallende sessies. "Het was een teleurstellende dag voor ons", beaamde Alonso op de website van zijn team. "Ten eerste was er het incident in bocht 1 aan het begin van de sprint en daarna hadden we een moeilijke kwalificatiesessie voor de race van zondag."

De coureur uit Oviedo verklaarde verder waarom hij worstelde met het tempo in de kwalificatie: "We hadden het moeilijk in Q1 en Q2 en eindigden in beide sessies op P15. Ik leek niet veel snelheid te hebben en we zaten deze keer net buiten die groep en vochten voor de top tien. We hebben een aantal wijzigingen aangebracht in de set-up vanaf de sprintrace tot nu en het lijkt erop dat deze veranderingen niet hebben gewerkt Ik denk dat het een uitdagende race zal worden, maar we zullen onze prestaties analyseren en proberen wat punten te verbeteren."

Geen Spanjaard

Bij de sprintrace werd Alonso klem gereden bij de start. De Spanjaard kon geen kant op toen Lewis Hamilton in een gat dook aan de binnenkant en teamgenoot Lance Stroll via de buitenkant naar binnen sneed. Het leek erop dat Alonso schrok van actie van Hamilton horend aan zijn boordradio. "Hamilton komt aanstormen als een stier". De Spanjaard kwam met beiden in contact met een uitvalbeurt als gevolg.

Alonso snapte er niks van dat Hamilton geen straf kreeg. Voor de microfoon van ViaPlay zei Alonso: "Hamilton schoot binnendoor, maar hij had zijn auto helemaal nog niet onder controle. Waarschijnlijk zullen ze geen straffen uitdelen, want hij is geen Spanjaard, dus dan is het geen straf", zei de voormalig rivaal van de Brit vilein. Alonso heeft het gevoel dat klassejustitie een rol speelt en wil in gesprek met de FIA.