Wolff pessimistisch: "Zelfs Newey kan onze problemen niet oplossen."

Het team van Mercedes beleeft tot nu toe geen geweldig weekend in Miami. De Duitse renstal worstelt weer met de nodige problemen, en dat blijft voor frustratie zorgen. Teambaas Toto Wolff stelt dat zelfs Adrian Newey deze problemen niet kan oplossen.

Mercedes wilde dit jaar echt gaan meevechten om de zeges. Ze pasten het concept aan, maar dat plannetje is niet heel goed uitgepakt. Lewis Hamilton en George Russell worstelen met de wagen, en ze rijden rond in het middenveld. Eerder deze week dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten, men vraagt zich af of hij Mercedes misschien terug naar de top kan helpen. De Duitse renstal werd in de afgelopen weken echter nog niet in verband gebracht met Newey.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil in Miami niet gaan speculeren. Hij kijkt vooral naar de prestaties van zijn eigen team, en hoe ze dat kunnen oplossen. De Duitse tak van Sky Sports vraagt Wolff of de komst van Newey een thema is bij Mercedes: "Dat kun je echt nooit zeggen. Hij is natuurlijk een echt ongelooflijke engineer. Maar op dit moment zou zelfs de grootste tovenaar het waarschijnlijk heel erg moeilijk vinden om de problemen die wij op dit moment ervaren op te lossen."