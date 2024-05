Straf Alonso van China blijft staan na right-to-review

Nog meer tegenslag voor Fernando Alonso. De tijdstraf en de drie toegevoegde strafpunten na de sprintrace van China worden niet teruggedraaid door de FIA. Aston Martin had namelijk een right to review aangevraagd bij de het autosportorgaan. Aston Martin en de coureur waren het niet eens met de straf van twee weken terug en hoopten met nieuw beeldmateriaal de straf ongedaan te maken. Alonso raakte de Ferrari van Carlos Sainz in de slotfase van de sprintrace in China. De Spanjaard liep daarbij een lekke band op en hij moest opgeven. Na afloop van de sprintrace grepen de stewards in.

Verklaring

"Het vermeende nieuwe element dat werd gepresenteerd was een naar voren gerichte videobeeld van auto 14 die niet beschikbaar was voor Aston Martin en de stewards op het moment van de oorspronkelijke beslissing – deze zijn na de sprintsessie door de F1 gedownload”, aldus de stewards.

"In de schriftelijke inzending waarin om herziening werd verzocht, suggereerde Aston Martin dat de nieuwe camerahoek aantoonde dat het incident in kwestie een race-incident was en niet een incident waarvoor de coureur gestraft zou moeten worden. Hoewel we deze beelden niet hadden op het moment dat we onze beslissing namen, beschouwden we de beelden niet als een significant nieuw element. De nieuwe beelden zouden er niet voor hebben gezorgd dat we onze beslissing in twijfel hebben getrokken, of ons op een andere manier een perspectief hebben gegeven dat we nog niet hadden van het incident. Er waren voldoende beelden vanuit andere camerahoeken om ons een duidelijke basis te geven om de beslissingen te nemen", sloten de stewards af.