Ford maakt zich geen zorgen over Newey-exit

Afgelopen week werd bekend dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. Het is een flinke aderlating voor het team, maar ze maken zich nog geen zorgen. Ook bij aanstaand motorleverancier Ford voelt men zich nog heel goed over de samenwerking.

Newey geldt als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioensbolides van Red Bull, en ook in de toekomst had hij belangrijk kunnen zijn. Er wordt al naar 2026 gekeken, aangezien er dan nieuwe reglementen gaan gelden in de Formule 1. Op motorische vlak gaat Red Bull vanaf dat jaar samenwerken met Ford, en ook daar weet men dat Newey gaat vertrekken.

Bij Ford maken ze zich geen zorgen over een mogelijke ineenstorting. Ford-kopstuk Mark Rushbrook heeft veel vertrouwen in het project. Rushbrook wordt door Motorsport.com gevraagd of het een vertrek van Newey een verlies is: "Zonder die vraag direct te beantwoorden, wil ik wel zeggen dat de continuïteit al is besproken in de eerste gesprekken met Christian Horner. Ik vroeg hem hoe Red Bull in 2026 succesvol gaat blijven met nieuwe regels. Zoals bij ieder bedrijf moet er altijd een plan zijn voor de opvolging van bepaalde mensen. Je probeert altijd mensen intern op te leiden. Ik bedoel dit niet respectloos richting Adrian, want hij is fantastisch."