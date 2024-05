Magnussen ontloopt straf voor onsportief gedrag

Kevin Magnussen kende gisteren een frustrerende dag in Miami. De Deense Haas-coureur ontving een vrachtlading aan straffen in de sprintrace, en daar was hij na afloop heel open over. Hij was zo eerlijk, dat de stewards een onderzoek opende naar mogelijk onsportief gedrag. Ze deelden echter geen straffen uit.

Magnussen ontving in de sprintrace een viertal straffen voor zijn gedrag in het duel met Lewis Hamilton. Na afloop stelde hij in een interview met Sky Sports dat hij een 'domme' tactiek moest uitvoeren om zijn teamgenoot Nico Hülkenberg aan punten te helpen. De stewards keken of er mogelijk sprake was van onsportief gedrag. Ze deelden geen straf uit, omdat ze vinden dat de standaard voor onsportief gedrag hoog moet liggen. Ze vinden dat er overduidelijk bewijs moet zijn, maar dat er in dit geval geen sprake was van iets wat daarbij in de buurt komt. Wel roepen ze de FIA op om naar dit soort situaties te kijken.