Uitslag Grand Prix van Nederland: Verstappen wint Dutch GP en evenaart Vettel in bizar regenspektakel

De strijd op het circuit van Zandvoort is gestreden. De Grand Prix zit erop en de zege ging zojuist naar Max Verstappen. Op het asfalt van het circuit in de Noord-Hollandse duinen kwam hij voor Fernando Alonso over de streep. Ditmaal werd het podium compleet gemaakt door Pierre Gasly.

Bij de start van de Nederlandse Grand Prix zag alles er nog goed uit. Het waaide een beetje, Andre Rieu had het publiek opgewarmd en de fans hadden het naar hun zin. Bij de start kwam Max Verstappen goed weg en behield hij de leidende positie. Na een paar bochten veranderde alles echter weer. De regen kwam en de teams moesten snel een keuze maken.

Regen

Sergio Perez en Charles Leclerc doken direct de pitlane in voor een setje inters, Verstappen volgde een rondje later. Niet alle coureurs kozen voor een pitstop, de bui bleef namelijk niet lang hangen. Onder meer Alexander Albon koos ervoor om door te blijven rijden.

Door de schermutselingen met het weer, belandde Sergio Perez in de leidende positie. Thuisrijder Verstappen haalde iedereen in en reed niet ver achter Perez toen het begon op te drogen. Tot ieders verrassing was het Verstappen die als eerste Red Bull-rijder naar binnen dook. Perez volgde een rondje later en verloor daarna zijn koppositie.

Chaos

De Safety Car had ondertussen zijn intrede gemaakt op de baan. De onfortuinlijke Logan Sargeant schoot van de baan in bocht 8 en beschadigde zijn Williams voor de tweede keer in het weekend. Verstappen behield de leiding bij de herstart en reed met twee vingers in de neus weg bij zijn concurrenten.

Charles Leclerc zakte ondertussen als een soort steen in het water door het veld. Ferrari verloste hem uit zijn lijden en haalde hem naar binnen om uit te vallen. De teams keken daarna vooral naar de donkere lucht boven de Noordzee. De regen kwam, dat wist iedereen zeker.

Rode vlag

Uit het niets begon het daarna te regenen in de 62ste ronde. De regen was enorm heftig en Perez was het eerste slachtoffer van de neerslag. Hij schoot rechtdoor in de Tarzanbocht. Veel coureurs gingen daarna snel weer de pitlane in voor de full wets. Guanyu Zhou maakte dat niet meer mee, door de regen knalde hij vol de muur in, in de Tarzanbocht. De wedstrijdleiding greep in en koos voor de rode vlag.

Herstart

Na een half uurtje ging de race weer verder. Met twee rondjes achter de Safety Car werden de coureurs zo goed mogelijk voorbereid op de omstandigheden. Perez was echter iets te enthousiast door de pitlane gereden waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Hierdoor viel hij van het podium af en promoveerde Pierre Gasly naar de derde plaats. Fernando Alonso kwam achter thuisrijder Verstappen als tweede over de streep.