Horner steunt langzamere Perez: "Niemand heeft het vertrouwen dat Max heeft"

Max Verstappen greep op het circuit van Zandvoort met overmacht de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was een halve seconde sneller dan nummer twee Lando Norris. Verstappens teamgenoot Sergio Perez start slechts als achtste, teambaas Christian Horner maakt zich daar niet zo druk om.

Verstappen kreeg op het natte circuit in de Noord-Hollandse duinen vooral concurrentie van de McLarens, Alexander Albon, Fernando Alonso en de Mercedes van George Russell. Perez kon zich op geen enkel moment mengen in de strijd om de pole position en dat zorgt voor extra druk. Bij Red Bull wil niemand de Mexicaanse coureur afvallen en ziet men dan ook geen reden tot paniek.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was dan ook vooral blij met de pole position van Verstappen. Horner liet in gesprek met Sky Sports weten dat het verschil van 1,3 seconden tussen zijn coureurs geen reden tot paniek is: "Wat kan je aflezen in dit soort omstandigheden? Het is voor iedereen hetzelfde, je moet gewoon de baan op gaan en de grip zoeken. Om een of andere reden heeft Checo niet het vertrouwen dat Max wel heeft, ik denk dat niemand dat heeft. Perez had het dus moeilijk, maar andere coureurs om hem heen hadden dat ook."

Winst Verstappen

