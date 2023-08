Uitslag VT3 Nederland: Verstappen snelste in kletsnatte en chaotische sessie

De laatste vrije training op het circuit van Zandvoort is ten einde gekomen. In deze derde training werd de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem ging de tweede plaats naar George Russell. In de Noord-Hollandse duinen werd de top drie compleet gemaakt door Sergio Perez.

Ondanks de stromende regen druppelden de tribunes rondom het circuit van Zandvoort ook bij de derde vrije training weer vol. Na een paar seconden konden de fans direct al juichen, want Max Verstappen kwam als eerste de baan op. Hij kreeg al snel gezelschap van Liam Lawson.

Glibberen

De jonge Nieuw-Zeelander moest in deze sessie vooral meters maken, pas gisteravond werd hij aangewezen als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawsons eerste meters verliepen foutloos, maar hij zag wel dat zijn kersverse collega's het ook moeilijk hadden. Max Verstappen maakte in bocht 3 een tripje door het gras en Sergio Perez bezocht de grindbak in bocht 11.

Kevin Magnussen maakte het daarna helemaal bont. De Deense Haas-coureur ging iets te enthousiast de gevreesde derde bocht in en raakte de muur. De rode vlag kwam uit en Magnussen keerde te voet terug naar de pits.

Tweede rode vlag

Direct na de rode vlag kwamen de coureurs weer de baan op. Onder aanvoering van Valtteri Bottas werden er meerdere snellere tijden neergezet. Aangezien het bleef regenen, moesten de coureurs goed opletten. Charles Leclerc schoot rechtdoor in de Tarzanbocht, maar hij kon zijn weg vervolgen. Guanyu Zhou had minder succes, de Chinese Alfa Romeo-coureur kwam vast te staan in de grindbak in bocht 13 en veroorzaakte zo de tweede rode vlag.

Weer code rood

Na de tweede rode vlag was het direct weer druk op het circuit van Zandvoort. Veel coureurs hadden het lastig met de kletsnatte omstandigheden. Vooral de Tarzanbocht was een heikel punt. Leclerc schoof meerdere keren van de baan op dat punt en ook Esteban Ocon, Fernando Alonso en Carlos Sainz bezochten daar de uitloopstrook. Lawson zorgde daarna voor de derde rode vlag door in bocht 13 te spinnen. Hij kon zijn weg echter alweer snel vervolgen.

Slotstuk

Verstappen eindigde de sessie als de snelste man op de baan. De Nederlandse coureur liet zijn landgenoten juichen en reed een solide slotstuk van de training. In de laatste minuten regende het geen regen, maar wel snelle tijden. Veel coureurs gingen op het allerlaatste moment voor een snelle ronde. Onder andere George Russell en Fernando Alonso reden nog een vlotte rondetijd.

Winst Verstappen

Lukt het Max Verstappen voor de derde keer op rij de Dutch Grand Prix te winnen? Zet in bij Jack's en win net als Max in Zandvoort!