Imola organiseert grote herdenking voor Senna en Ratzenberger

Deze week herdenkt de racewereld Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Beide coureurs kwamen dertig jaar geleden om het leven tijdens het inktzwarte raceweekend in Imola. In de Italiaanse gemeente vindt er op woensdag een grote herdenking plaats met veel prominente figuren.

Morgen is het precies dertig jaar geleden dat racelegende Senna om het leven kwam bij een zware crash op het circuit van Imola. Een dag eerder was Roland Ratzenberger ook al overleden aan de gevolgen van de crash. De autosportwereld staat deze week stil bij beide ongelukken. In Imola wordt er dan ook een herdenking georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het Instituto Ayrton Senna, het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de regio Emilia-Romagna.

Op het circuit vindt er een herdenkingsceremonie plaats waarbij de ministers van Buitenlandse Zaken uit Italië, Brazilië en Oostenrijk aanwezig zijn. Ook de burgemeester, de circuitvoorzitter en Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn aanwezig. Op het tijdstip van de crash van Senna wordt een minuutstilte gehouden, waarna het gezelschap in de bocht waar Ratzenberger overleed een eerbetoon zal houden. De vader van Ratzenberger is één van de genodigden en ook hij zal dus aanwezig zijn bij de ceremonie. Het is de verwachting dat de teams morgen ook op hun eigen manier bij Senna zullen stilstaan.