Aston Martin gaat in beroep tegen sprintstraf Alonso

Het team van Aston Martin is weer naar de stewards gestapt. De Britse renstal heeft namelijk een right to review aangevraagd bij de FIA. Ze zijn het niet eens met de straf die Fernando Alonso ontving in de sprintrace op het circuit van Shanghai anderhalve week geleden.

Alonso raakte de Ferrari van Carlos Sainz in de slotfase van de sprintrace in China. De Spanjaard liep daarbij een lekke band op en hij moest opgeven. Na afloop van de sprintrace grepen de stewards in en gaven ze hem een tijdstraf en strafpunten op zijn superlicentie. Uit vandaag vrijgegeven documenten van de FIA blijkt dat Aston Martin een right to review heeft aangevraagd. Aankomende vrijdag moeten vertegenwoordigers van Aston Martin en Ferrari zich via een videoverbinding melden bij de stewards. Als blijkt dat Aston Martin significant nieuw bewijs kan leveren, wordt het onderzoek heropend.