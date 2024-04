Marko twijfelt aan Red Bull-succes in Miami

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma. Het team van Red Bull Racing geldt weer als de grote favoriet, maar Helmut Marko wil nog niet te vroeg juichen. De Red Bull-adviseur verwacht dat het spannend gaat worden op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

Red Bull is oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen wist vier van de eerste vijf races te winnen. Alleen in Australië kwam hij niet als winnaar over de streep, daar viel hij uit met remproblemen. Verstappen wist de voorgaande twee edities van de Grand Prix van Miami te winnen, en men ziet hem dan ook als de favoriet voor de aanstaande race. Maar bij de Oostenrijkse zijn ze nog niet zo sterker van hun zaak.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko kunnen het baanoppervlak en het circuit het verschil maken. Marko verwacht stevige concurrentie en hij deelt zijn verwachtingen in zijn column voor het Duitse Speedweek: "Ik ga ervan uit dat we ook in Miami competitief kunnen zijn, maar de omstandigheden zijn weer anders, het is daar namelijk heel erg warm en heel erg vochtig. We zullen zien hoe gevoelig de banden zijn voor veranderingen in de omstandigheden. We zullen vechten voor de overwinning, maar het zal ook een grote rol gaan spelen wie van de achtervolgers de beste dag heeft."