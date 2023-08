Uitslag VT1 Nederland: Verstappen laat oranjefans juichen met snelste tijd

De tweede seizoenshelft is officieel van start gegaan. Op het circuit van Zandvoort kwamen de coureurs in actie in de eerste vrije training en werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd neergezet door Fernando Alonso en Lewis Hamilton maakte de top drie compleet.

Met Robert Shwartzman in plaats van Carlos Sainz bij Ferrari en voor volgepakte tribunes, werd de sessie gestart. Yuki Tsunoda kwam als eerste de baan op en binnen een minuut was het direct druk. Max Verstappen kwam ook snel de baan op en hij werd hartstochtelijk toegejuicht door de tienduizenden fans.

Verstappen begon op een rustige wijze aan de sessie en daarmee was hij zeker niet de enige. Bij het team van McLaren reed Lando Norris bijvoorbeeld veelvuldig rond met de aero rakes op de auto. De Britse renstal introduceert dit weekend meerdere updates en was in deze sessie dan ook bezig met het verzamelen van data. Ze waren zeker niet de enige die dat deden, ook bij Max Verstappen was bijvoorbeeld wat flowvis zichtbaar.

Stroll

Niet ieder team kende een vlekkeloze vrije training. Bij het team van Aston Martin hield men bijvoorbeeld eventjes de adem in. Lance Stroll, herstelt van een infectie aan zijn kaak, moest zijn snelle ronde afbreken omdat er iets niet aan de haak was met zijn bolide. De problemen waren zelfs zo groot dat hij de rest van de training moest overslaan. Fernando Alonso liet het team daarna eventjes schrikken toen hij de grindbak in schoot, hij kon zijn weg echter vervolgen en noteerde de tweede tijd.

Haas

Ook bij het team van Haas moest men even een meloen doorslikken. De Amerikaanse renstal introduceert dit weekend een nieuwe voorvleugel, maar iedereen baalde wel eventjes toen Nico Hülkenberg van de baan schoot. Bij het inkomen van bocht dertien verloor hij de macht over het stuur en schoot hij de grindbak in. Hij hield zijn auto heel, maar de rode vlag werd wel gezwaaid. De Haas werd weggetakeld en de fans kregen nog een leuk slotstuk te zien.

Snelle tijden

De laatste minuten van de training stonden namelijk in het teken van de snelle tijden op de softs. verstappen begon goed en noteerde paarse sectortijden. Hij reed de snelste tijd en was hiermee net iets sneller dan Alonso, Hamilton, Sergio Perez en de verrassende Alexander Albon. De wagens van Williams zagen er weer zeer vlot uit, maar niet alle teams lieten het achterste van hun tong zien in deze training.

