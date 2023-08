Alonso: Verloren kans om met Ferrari kampioen te worden mijn 'grootste teleurstelling'

De onlangs jarige Fernando Alonso heeft een duidelijk antwoord als hij op zijn uitgebreide F1-carrière moet terugkijken en wordt gevraagd om de grootste teleurstelling aan te wijzen; namelijk de gemiste kansen om samen met Ferrari wereldkampioen te worden.

Al meer dan twintig jaar lang maakt Fernando Alonso deel uit van de Formule 1. In die jaren wist hij tweemaal de wereldtitel te behalen, maar daar had de Spanjaard maar al te graag nog meer van gezien. Op de vraag van de High Performance Podcast wat zijn grootste teleurstelling in zijn uitgebreide carrière in de koningsklasse is, wijst Alonso naar zijn tijd waarin hij coureur was voor het team van Ferrari.

“Als je terug in de tijd kon gaan en je bepaalde dingen kon veranderen, dan zou ik naar mijn tijd met Ferrari teruggaan en daar een kampioenschap mee winnen. In 2010 en 2012 scheelde het maar een paar ronden en we hadden de wereldtitel kunnen behalen. Daar zijn zeker een teleurstelling in. Maar aangezien vele factoren voor jou als coureur buiten je handbereik zijn, is het toch lastig om dat (tijd bij Ferrari) als een aantal teleurstellende jaren te zien”, meent Alonso.

Alonso zegt de laatste paar jaren als F1-coureur te willen koesteren, iets dat hij in de eerdere periode van zijn jaren in de koningsklasse te weinig deed: "Ik weet dat ik richting het einde (van mijn carrière) ga. Er gaat een nieuw hoofdstuk in mijn leven beginnen waarin ik niet race. Als ik terug naar mijn tijd kijk, dan zie ik dat ik veel vriendschappen heb gemaakt en veel geweldige ervaringen heb gehad."

"Maar aan de andere kant heb ik het gevoel dat ik meer van de tijd heb moeten genieten. Als ik de kans had om mijn exacte leven nog één keer opnieuw te kunnen leven, dan had ik meer van de kleine dingetjes genoten, en had ik geprobeerd om meer herinneringen mee te nemen. In 2005 en 2006 won ik de wereldtitel, en van die nachten na het winnen kan ik me bijna niets meer van herinneren. En dat is heel jammer", concludeert Alonso.