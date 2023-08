Aston Martin houdt focus vooralsnog op 2023 om auto te ontwikkelen

Het Formule 1-team van Aston Martin heeft op financieel vlak nog genoeg kracht om de AMR23-bolide van dit seizoen door te ontwikkelen. De Britse renstal zegt haar focus nog niet volledig op volgend jaar te hebben, en is van plan om haar formulewagen tot eind 2023 door te ontwikkelen.

Naast een uiterst dominant Red Bull is Aston Martin de grote winnaar van 2023 tot nu toe. De renstal met coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll kwam ontzettend sterk haar winterslaap uitgerold, en kon in de eerste seizoenshelft maar liefst zesmaal op het podium eindigen.

Maar richting het inkomen van de zomerstop, bleek de groengekleurde equipe op bepaalde circuits toch weer wat terug te vallen, waardoor Mercedes, Ferrari en zelfs McLaren het team van Lawrence Stroll te slim af waren.

Aston Martin is wat haar ontwikkelingsroute betreft een verkeerde weg ingeslagen, en om zich hiervan te kunnen herstellen, zal het flink wat tijd, energie én geld in haar openwielbolide moeten blijven investeren. En dat is precies wat het team van plan is, meent sportief directeur Tom McCullough.

"Gedurende het gehele jaar hebben we een sterk ontwikkelingspatroon, en daar hebben we het budget ook voor. Het is ons doel om tot het einde van dit seizoen upgrades te introduceren – zoveel als we kunnen."

"Je moet op een bepaald punt natuurlijk wel de volledige focus op 2024 richten, maar momenteel zitten we nog in de fase waarin we aan beide auto's kunnen werken. En met de informatie die je bij het ontwikkelen van de 2024-auto wint, zouden we ook in de auto van dit jaar kunnen gebruiken. We blijven tot het einde pushen."

Tevens meent McCullough dat zijn renstal vanaf de Nederlandse Grand Prix een nieuwe reeks van nieuwe onderdelen zal gaan meenemen. "We snappen nu wat we met de auto gedaan hebben. De updates die in de tweede seizoenshelft gaan komen zullen al een aantal gebieden versterken. Vanaf Zandvoort zullen we ons blijven ontwikkelen, zoals we het hele jaar al gedaan hebben", meent McCullough.