Uitslag Grand Prix van België: Verstappen voltooit trilogie en speelt met concurrentie

De Belgische Grand Prix op het iconische circuit van Spa-Francorchamps zit er alweer op. Op het asfaltlint in de Ardennen ging de zege vandaag naar Max Verstappen. Achter hem kwam niemand minder dan Sergio Perez als tweede over de streep. Het podium werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Leclerc behield bij de start van de race de leidende positie. De Monegask verdedigde echter niet goed waardoor Sergio Perez hem op het Kemmel Straight voorbij kon steken. Achter de leiders ging het helemaal mis voor Oscar Piastri. Hij werd in La Source geraakt door Carlos Sainz en moest opgeven. Sainz had op zijn beurt ook veel schade opgelopen bij het incident.

Sainz

Terwijl Sainz werd ingehaald door alles en iedereen, vocht Verstappen zich steeds verder naar voren. In de zesde ronde passeerde hij Lewis Hamilton voor de derde plaats en even later was ook Charles Leclerc een slachtoffer van de inhaalkunsten van Verstappen. Na de pitstop van Perez reed Verstappen op de leidende positie, zijn eigen stop zorgde er echter voor dat de Mexicaan er weer voorbij kon komen.

Regen?

Perez zag daarna dat zijn teamgenoot steeds groter en groter werd in zijn spiegels. Verstappen ging er eventjes goed voor zitten en vlamde ook langs zijn Mexicaanse Red Bull Racing-teamgenoot. Hij begon zijn voorsprong steeds meer uit te breiden. De aandacht van het publiek verschoof vervolgens steeds meer naar de lucht. Het begon namelijk weer flink te regenen, maar het druppelde net niet hard genoeg om de race te veranderen in een waterballet. Verstappen discussieerde er op los met zijn engineer, maar hij maakte zich niet druk. Zijn voorsprong op Perez was enorm en Verstappen won wederom.