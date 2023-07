Uitslag kwalificatie Hongarije: Hamilton slaat terug met pole position

De kwalificatie op de Hungaroring zit er alweer op. Op het Hongaarse circuit werd de pole position vandaag gepakt door niemand minder dan Lewis Hamilton. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Max Verstappen . De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Lando Norris .

Q1

Met de verplichte harde banden onder de auto's', kwamen de coureurs de baan in het eerste kwalificatiegedeelte. Aangevoerd door de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly kwam vrijwel iedereen direct naar buiten, alleen de Mercedessen en de Williamsen bleven iets langer binnen staan. Max Verstappen begon goed aan zijn sessie en ook de Alfa Romeo's en comeback kid Daniel Ricciardo kenden een fijne start van de kwalificatie. Ricciardo stootte zelfs door naar Q2, maar dat gold niet voor George Russell. De Britse Mercedes-coureur had pech en viel af, ook Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen en Logan Sargeant vonden hun Waterloo.

Q2

In het tweede gedeelte van de kwalificatie mochten de coureurs alleen gebruik maken van de mediums. Sergio Perez kwam als eerste op de baan en noteerde een tijd waardoor hij voor het eerst in maanden weer het derde gedeelte van de kwalificatie wist te bereiken. Voor Carlos Sainz ging het iets minder gesmeerd, hij reed niet niet snel genoeg en werd er door zijn teammaat Charles Leclerc net aan uitgeknikkerd. Ook Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Pierre Gasly vielen af in deze sessie.

Q3

In de laatste sessie mochten de coureurs weer gebruik maken van de snelste band: de softs. Perez kwam als eerste de baan op en zag dat zijn tijd al snel werd verbroken door veel andere coureurs. Onder meer zijn teamgenoot Verstappen, Lewis Hamilton, de McLarens en Guanyu Zhou gingen als de brandweer. Verstappen verbeterde zich echter niet in de laatste seconden waardoor Hamilton kon toeslaan. Voor het eerst sinds 2021 wist de zevenvoudig wereldkampioen de pole position te pakken. De vreugde was groot, maar zijn teamgenoot George Russell zal zich voor zijn hoofd slaan.

