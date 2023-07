VT1 Hongarije: Russell snelste in de regen, Perez en Sainz crashen

De eerste vrije training van de Grote Prijs van Hongarije was letterlijk in het water gevallen. De sessie begon nog droog, maar na ongeveer tien minuten begon het steeds harder te regenen. Lange tijd stond er geen tijd op de klok, maar op het end ging het toch los. Uiteindelijk reed Mercedes-coureur George Russell de snelste tijd.

Samenvatting

Aan het begin van deze vrije training stonden de spotlights gericht op de rentree van Daniel Ricciardo in de AlphaTauri. De vervanger van de ontslagen Nyck de Vries stond als eerste klaar om op de baan te gaan. De zevenvoudig GP-winnaar kon weinig uitrichten door de regenval.

It's almost time.....鈴



For the return of the Honey Badger @danielricciardo back on track!!! 馃嵂馃Α___Escaped_link_64ba9adf96cfe___ ___Escaped_link_64ba9adf96cff___ pic.twitter.com/268SZ17uH2 — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_64ba9adf96d01___

Sergio Perez gooide zichzelf in een verdere vormcrisis door in zijn allereerste ronde van de baan te gaan na een grote inschattingsfout. Zijn Red Bull ging vol de bandenstapels. Vanwege alle puinhopen werd de rode vlag gezwaaid. In de pitbox keek Perez beduusd nadat hij was teruggebracht door een scootertje en likte zijn wonden.

Perez is ok but the damage to his car is extensive after spinning off at Turn 5 ___Escaped_link_64ba9adf96d02___ ___Escaped_link_64ba9adf96d03___ pic.twitter.com/tuqzGt110y — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_64ba9adf96d05___

Na een korte onderbreking werd de sessie hervat met circa 48 minuten nog te gaan. Niemand had nog een tijd gezet. In de tussentijd vielen er ook wat regendruppels naar beneden. Het 'groene' circuit was verraderlijk en de rijders tasten af hoe hard ze konden gaan.

De regenbuien werden alsmaar erger. Alle coureurs op droogweerbanden doken maar weer naar binnen. Enkele coureurs, waaronder Hamilton waagde een poging op de regenbanden, maar het bleef bij een formatieronde.

Hamilton has bolted on some inters 馃煝



He does a one-lap recce and then returns to the pits #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/qQio4qzmWK — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Met achttien minuten op de klok ging Valtteri Bottas het toch proberen. De Fin in dienst van Alfa Romeo zette als eerste van totaal twintig coureurs een tijd na veel geglibber en glijden. Vlak daarna begon Ricciardo aan een vliegende ronde, maar moest hem meteen afbreken nadat Ferrari-coureur Carlos Sainz zijn bolide crashte. De wedstrijdleiding drukte gelijk weer op de 'rode' knop en de sessie werd voor tweede maal onderbroken.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, besloten veel coureurs toch nog maar een poging te wagen met alle risico van dien. Max Verstappen had geen behoefte meer om een tijd neer te zetten en stapten met iets meer dan vijf minuten al uit.

De Aston Martins hadden er wel zin in en Fernando Alonso en Lance Stroll reden naar P1 en P2 in de tijdenlijst. Op het eind gingen Russell en Piastri ze voorbij.