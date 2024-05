Vowles voorspelt onverwachtste prestaties in Monaco

Het team van Williams is op een ongelukkige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal heeft nog geen WK-punt gepakt, maar ze zijn wel positief gestemd. Teambaas James Vowles ziet genoeg positieve punten en hij denkt zelfs dat zijn team goed kan scoren in Miami en zelfs Monaco.

Williams begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen in de Formule 1. Ze wilden gaan jagen op punten, maar in de eerste paar raceweekenden van het seizoen kampten ze met veel hoofdpijn. De coureurs reden veel schade, en dat zorgde er zelfs voor dat ze maar met één auto konden deelnemen aan de Australische Grand Prix. Het gevoel blijft echter goed en ze leven met veel zelfvertrouwen toe naar de maand mei.

Teambaas James Vowles verwacht veel van deze maand. De Brit deelt zijn verwachtingen in een video op de website van Williams: "We hebben zeker een auto die gebalanceerder is dan vorig jaar. Hij doet het ook beter in verschillende omstandigheden. Het maakt niet uit of het waait, het regent, het droog is, of dat de omstandigheden snel veranderen. Verschillende delen zijn gewoon beter dan eerst. Ik denk dat we beter kunnen presteren in Miami dan vorig jaar. Verrassend genoeg kan Monaco ook een sterke baan zijn voor ons."