Uitslag Poll: Veel bezoekers kiezen voor Engels commentaar tijdens Grand Prix

Deze week werd bekend dat ViaPlay nog jaren blijft als de F1-uitzendgemachtigde binnen Nederland. De Scandinavische streamingdienst tekende met de FOM - de commerciële rechtenhouder van de koningsklasse - een megadeal van vijf jaar tot en met 2029. Ziggo/Vodafone deed er alles aan om de tv-rechten terug te kopen, maar de Formule 1 houdt vertrouwen in ViaPlay ondanks de financiële malaise in 2023.

Dat betekent dat Olav en Jack Plooij het voorlopig moeten doen met commentaar geven op de radio. Waarschijnlijk blijven Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk als de vaste commentatoren aan bij ViaPlay. Over de kwaliteit van commentaar blijft discussie. GPToday.net had daarom een poll uiteengezet om te vragen aan onze bezoekers welke verslaggeving wordt aangezet tijdens het bekijken van een Grand Prix.

Het valt op dat de meeste bezoekers het Engelse commentaar aanhoren via bijvoorbeeld SkyF1 of F1TV. De stemgeluiden bij deze twee broadcasters zijn niet hetzelfde en misschien is daarin zelfs ook een nuance te plaatsen over waar de voorkeur precies ligt. Ondanks dit gegeven speelt het Engelse commentaar gelijk spel met het Nederlandse commentaar als je de keuze op Olav Mol en de ViaPlay-verslaggevers bij elkaar optelt. Als je de Nederlandse keuze uit elkaar trekt, wint het Engels commentaar met overmacht. De meeste bezoekers van onze site laten het Duitse commentaar links liggen en een klein groepje luistert naar een andere taal of doet het zonder enige vorm van verslaggeven.



Hieronder de uitslag: