Leclerc legt ultiem zwak punt Ferrari bloot

Charles Leclerc heeft openlijk toegegeven dat Ferrari's grootste probleem tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië de hogesnelheidsbochten van het circuit in Silverstone waren, die het Italiaanse team kostbare tijd kostten.

Leclerc en Ferrari in het algemeen beleefden een miserabele Britse race, waarbij de Monegaskische coureur terugviel van de vierde naar de negende plaats. Ondanks zijn negende plaats was hij nog steeds de beste Ferrari-coureur, want Carlos Sainz eindigde als 10e.

Een late Safety Car kostte beide Ferrari-coureurs waardevolle plaatsen, want Leclerc en Sainz hadden hun enige pitstop gemaakt voordat Kevin Magnussen tot stilstand kwam. Het betekende dat degenen vooraan het veld die nog een pitstop moesten maken, dat konden doen achter de Safety Car en het Ferrari-duo voor konden blijven, tot grote frustratie van het team uit Maranello.

Moeilijk te accepteren

De SF-23 was echter gewoon niet goed genoeg en Leclerc gaf toe dat hij gewoon geen snelheid had. De Ferrari-coureur onthult de grote zwakte tegen de pers op de Hungaroring: "Het gebrek aan snelheid is moeilijk te verteren. Het lijkt op pech. Laten we zeggen dat de timing van de safety car niet goed was voor ons, terwijl die voor veel andere coureurs wel gunstig was."

"Maar uiteindelijk hadden we gewoon geen snelheid. Het is niet zo dat we meer bandenslijtage hadden, maar Mercedes en McLaren waren sterker dan wij. Ik probeerde te pushen op de harde band na de safety car, maar het mocht niet zo zijn."

Ferrari wist voorafgaand aan de Britse Grand Prix dat het één van hun zwakste races van het seizoen zou worden, vanwege hun problemen met hogesnelheidsbochten. Vooraan kwalificeren was eigenlijk een positieve verrassing voor Leclerc, terwijl de race min of meer verliep zoals verwacht. "Dit is heel moeilijk te begrijpen. We wisten dat dit een van onze slechtste resultaten zou worden, alleen al vanwege de hogesnelheidsbochten. Dit is een van de zwakke punten van de auto."