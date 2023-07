Uitslag Grand Prix van Groot-Brittannië: Foutloze Verstappen zet zegetocht voort en verslaat jagende Britten

De Grand Prix op het iconische Britse circuit van Silverstone zit er ook weer op. Op het Britse asfalt kwam Max Verstappen als winnaar over de finishlijn. Hij zag dat Lando Norris achter hem als tweede werd geklasseerd. De top drie werd vandaag compleet gemaakt door niemand minder dan Lewis Hamilton.

Verstappen begon de race vanaf de pole position, maar moest tot de vreugde van het aanwezig publiek direct op jacht. Thuisrijder Lando Norris kwam fantastisch weg en greep brutaal de koppositie. Zijn teamgenoot Oscar Piastri probeerde hetzelfde, maar moest al snel de strijd staken. Hij sloot keurig aan op de derde plek en begon met afwachten op wat er nog meer ging gebeuren.

Safety Car

Norris mocht eventjes genieten van zijn koppositie. In de vijfde ronde haalde Verstappen hem in en Norris kon daarna redelijk meekomen. Hij kreeg te horen dat Piastri hem niet zou aanvallen en gezamenlijk joegen ze op Verstappen. Esteban Ocon maakte dat niet meer mee, hij moest zijn wagen al snel in de pitlane parkeren. De rest van het veld ging rustig verder en in de negentiende ronde maakte Charles Leclerc als eerste topper een pitstop.

De regen bleef uit en de teams konden dus goed nadenken over de strategieën. Verstappen liet aardig weg en het leek erop dat hij een simpele zege kon gaan pakken. Plotsklaps stond de Haas van Kevin Magnussen echter stil op de baan. Net als in de kwalificatie was de Ferrari-krachtbron in zijn auto geploft. De wedstrijdleiding koos in eerste instantie voor een VSC, maar bracht daarna de echte Safety Car op de baan.

Feestje

De koplopers kwamen allemaal naar binnen en hierdoor vond Lewis Hamilton zichzelf ineens terug op de derde plaats, Piastri viel terug naar de vierde plek. Na de Safety Car kregen de fans een spannende slotfase voorgeschoteld. Meerdere coureurs vochten mooie duels uit. Carlos Sainz zakte door het veld en Lance Stroll beukte Pierre Gasly uit de race. Verstappen greep de overwinning en Norris en Hamilton maakten er een Brits feestje van.