Uitslag kwalificatie Groot-Brittannië: Verstappen pakt pole en verslaat verrassende McLarens

De kwalificatie op het circuit van Silverstone zit erop. Op het Britse circuit werd de pole position vandaag een prooi voor niemand minder dan Max Verstappen. De tweede tijd werd genoteerd door Lando Norris. De top drie werd in de kwalificatie compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Met regen in de lucht en plassen op de baan kwamen alle coureurs direct de baan op. Vrijwel iedereen koos voor de slicks, bij Ferrari dacht men er iets anders over en kwamen de coureurs de baan op inters. Charles Leclerc maakte zijn team duidelijk dat de slicks de beste keuze waren. Na een snelle bandenwissel mengde hij zich in de strijd. Lewis Hamilton was op dat moment al gespind en de eerste berichten over regen kwamen binnen.

Het werd belangrijk om snelle tijden te noteren voordat de regen dat onmogelijk zou gaan maken. Iedereen moest echter weer terug naar de pitlane omdat de Haas van Kevin Magnussen was stilgevallen op de baan. De overige coureurs bevinden zich direct in de pit exit. Max Verstappen maakte een foutje en beschadigde zijn voorvleugel op de pitmuur. Hij kon de baan opkomen en zag daar zijn teamgenoot Sergio Perez afvallen. Aangezien ook Valtteri Bottas stilviel kon Perez zich niet meer verbeteren en viel hij af met Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Nyck de Vries en Magnussen.

Q2

Net als bij de start van het eerste kwalificatiegedeelte was het zeer druk bij de uitgang van de pitlane. Iedereen, op de stilgevallen Valtteri Bottas na, stond klaar om op jacht te gaan naar een snelle rondetijd. Onder aanvoering van Fernando Alonso ging iedereen op pad. Elk team meldde iets anders over het weer, maar regen viel er niet meer. In plaats daarvan noteerden de coureurs zeer snelle rondetijden. Het zorgde voor een paar verrassingen, de McLarens waren bijvoorbeeld pijlsnel. Niet iedereen kon het tempo bijhouden en in de slotfase kwamen meerdere coureurs elkaar bijna tegen. Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Logan Sargeant en Valtteri Bottas vielen af.

Q3

In het laatste gedeelte van de Britse kwalificatie gebeurde precies hetzelfde als in de eerste twee sessies. De coureurs kwamen direct de baan op en Max Verstappen leek een simpele pole te gaan pakken. Hij was veel sneller dan de rest, maar in de tweede run was het een wereld van verschil. Veel coureurs gingen als de brandweer en tot vreugde van de aanwezige Britten reed Lando Norris ineens de snelste tijd. Verstappen was nipt sneller, maar het feest bij McLaren was alsnog heel groot. Oscar Piastri reed namelijk een derde tijd.