Uitslag VT1 Groot-Brittannië: Verstappen razendsnel, Albon zorgt voor grote verrassing

De eerste vrije training op het circuit van Silverstone zit er alweer op. Op de iconische baan in het Verenigd Koninkrijk werd de snelste tijd gereden door niemand minder dan Max Verstappen. De tweede tijd werd genoteerd door Sergio Perez en de top drie werd compleet gemaakt door Alexander Albon.

Op het Britse asfalt was het al snel zeer druk. Veel teams introduceren dit weekend nieuwe onderdelen, dus was het van belang om zoveel mogelijk data te verzamelen. De welbekende aero rakes waren weer aanwezig en er werden in de openingsfase van de sessie dan ook weinig snelle tijden genoteerd door de coureurs.

Ook Max Verstappen kwam vroeg op de baan, maar hij was niet helemaal tevreden. Hij meldde zich op de boordradio en klaagde steen en been over het gebrek aan grip. De Nederlander, die ruim een halve seconde sneller was dan zijn teamgenoot Sergio Perez, omschreef het als 'rijden op ijs'. Zijn landgenoot Nyck de Vries leek hier ook last van te hebben, hij spinde op lage snelheid in de tweede sector.

De Vries

De Vries kende verder een sterke eerste vrije training. De AlphaTauri-coureur staat onder grote druk, maar noteerde in deze sessie een goede elfde tijd. Hij was veel sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, de Japanner kwam niet verder dan de zestiende tijd. De Vries was tevens sneller dan de Mercedessen van Lewis Hamiton en George Russell. De twee Britten wisten voor hun thuispubliek geen snelle tijd te noteren, maar ze maakten ook nog geen gebruik van de softs.

Mercedes

Dat betekent overigens niet dat Mercedes een foutloze sessie kende. Beide coureurs klaagden over de boordradio over problemen met de auto. Hamilton liet zijn team weten dat hij veel last had van bouncing en Russell had het zwaar en ging de slotfase ook nog eens zeer wijd. Aan de kop van het veld zorgde Williams-coureur Alexander Albon voor een grote verrassing. De Thaise Brit ging er eventjes goed voor zitten en noteerde een verrassende derde tijd.