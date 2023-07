Alonso kiest voor bijzonder helmontwerp voor thuisrace Aston Martin

Fernando Alonso rijdt dit weekend de thuisrace van zijn team Aston Martin. De fabriek van het team bevindt zich praktisch naast het circuit en het belooft een bijzonder weekend te worden. Alonso begrijpt de waarde van het weekend en rijdt in Silverstone dan ook met een speciale helm.

Daags voor de start van het Britse Grand Prix-weekend presenteerde Alonso een speciaal helmontwerp. Zijn helm is dit weekend groen van kleur en heeft een retrolook. Dit klassieke design is het beste te zien aan de zijkant, Alonso's startnummer veertien is namelijk prominent aanwezig. Het startnummer is weergeven op een manier zoals dat vroeger vaker gebeurde.