Norris 'positief verrast' door sterke racepace McLaren: "Beter dan ik vooraf had gedacht"

Bij het afgelopen Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring was McLaren-coureur Lando Norris veelal rond de top vijf te zien. Zowel in de kwalificatiessies als de races kon de Britse jongeling met de gebruikelijke topteams meekomen, en is met de behaalde resultaten opgelucht dat het nieuwe upgradepakket een positief effect heeft.

Van de twee McLaren-coureurs was het alleen Lando Norris die bij het Grand Prix-weekend in Oostenrijk het nieuwe upgradepakket aan zijn openwielbolide gemonteerd kreeg, maar de Britse jongeling wist er goed gebruik van te maken. Na onder andere twee sterke kwalificatiesessies en een goede race tijdens de Grand Prix op zondag, kan een opgeluchte Norris niets minder dan tevreden zijn met de nieuwe versie van de MCL60-bolide.

"Eerlijk gezegd was ik vooraf aan dit weekend best nerveus. Ik dacht namelijk dat we racepace betreft nog heel erg tekort zouden komen. Maar het was stukken beter dan ik vooraf had gedacht, en dat was natuurlijk een positieve verrassing", meent de coureur uit Bristol.

"Het is natuurlijk nog niet helemaal zoals we willen, want Fernando (Alonso) was tegen het einde van de race stukken sneller, terwijl ik bij elke bocht zowat bijna crashte. Maar, het P5-resultaat laat zien dat we een grote stap voorwaarts hebben gezet, en daar ben ik heel blij mee."