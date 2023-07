Stewards delen 12 nieuwe tijdstraffen uit na Aston Martin-protest

De stewards hebben meerdere tijdstraffen uitgedeeld na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix. Dit gebeurde naar aanleiding van een protest van Aston Martin. Meerdere coureurs hebben reusachtige straffen ontvangen van de stewards, Nyck de Vries en Esteban Ocon zijn het zwaarst getroffen.

Carlos Sainz krijgt voor het overschrijden van de track limits een tijdstraf van 10 seconden, datzelfde geldt voor Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Alexander Albon. Esteban Ocon ontvangt vier tijdstraffen: twee vijf seconden-straffen en twee 10 seconden-straffen. De Fransman krijgt dus een tijdstraf van 30 (!) seconden voor het overschrijden van de track limits. Logan Sargeant kreeg eveneens een straf van tien seconden. Nyck de Vries krijgt twee straffen en komt uit op een totaal van vijftien seconden, Yuki Tsunoda kreeg er 5 seconden bij.

Dat betekent dus dat de top drie van de race gewoon hetzelfde blijft. Carlos Sainz valt hierdoor terug naar de zesde plaats, Hamilton zakt terug naar de achtste plaats en Gasly valt terug naar de tiende plek. Lando Norris profiteert en staat nu als vierde in de uitslag en George Russell is nu zevende. Aanstichter Aston Martin ziet hun coureurs allebei een plekje opschuiven. Alonso is nu vijfde en Stroll is nu negende.