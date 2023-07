FIA onderzoek 1200 mogelijke track limits-overtredingen, protest geaccepteerd

Het team van Aston Martin ging eerder deze avond in protest tegen de uitslag van de Oostenrijkse Grand Prix. Volgens de Britse renstal waren niet alle track limits overtredingen goed bekeken. De FIA deelt dat er naar 1200 (!) mogelijke overtredingen wordt gekeken.

De FIA heeft besloten dat het protest van Aston Martin aan de regels voldoet, zo werd zojuist bekend. Uit het onderzoek van de stewards bleek dat er een aantal overschrijdingen van de track limits niet goed is afgehandeld. Dat betekent dus dat er mogelijk nog straffen worden uitgedeeld. Zodra alle overschrijdingen zijn bekeken, wordt dit toegepast in het eindklassement. De FIA liet eerder weten dat er ongeveer 1200 overtredingen zijn gemaakt.

Het protest is dus gegrond verklaard door de stewards. Alle straffen die nog worden gevonden, worden toegevoegd aan de uiteindelijke uitslag. In theorie kan de gehele uitslag dus door elkaar worden gegooid. De FIA liet voor het onderzoek weten dat ze in de toekomst het liefst grindbakken zien in de laatste bochten van de Red Bull Ring om dit soort dingen te voorkomen.