Uitslag Grand Prix van Oostenrijk: Oppermachtige Verstappen houdt hoofd koel in track limits-spektakel

De Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring in Spielberg zit er alweer op. Op de korte baan ging de zege uiteindelijk naar niemand minder dan Max Verstappen . Achter hem kwam Charles Leclerc als tweede over de finishlijn. De top drie werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

Na een indrukwekkende minuut stilte voor de dit weekend overleden Dilano van 't Hoff gingen de coureurs op de Red Bull Ring van start. Verstappen kende een sterke start, maar kreeg wel te maken met de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask probeerde het, maar kwam er in de openingsfase niet voorbij.

Tureluurs

De Monegask kreeg snel een tweede kans, want al na één rondje kwam de Safety Car de baan op. Yuki Tsunoda had brokken gemaakt waardoor er veel debri op de baan lag. Bij de herstart reed Verstappen slim weg en behield hij de leiding. Achter hem opende Carlos Sainz de aanval op zijn teamgenoot Leclerc. Perez vocht zich op hetzelfde moment naar voren terwijl Lewis Hamilton tureluurs werd van zijn Mercedes.

Straffen

Tijdens de Virtual Safety Car-fase, veroorzaakt door de stilgevallen Nico Hülkenberg, doken de Ferrari's naar binnen. Sainz verloor veel terrein en kon niet meevechten om de zege. Ondertussen begonnen veel coureurs over de track limits te gaan. Het werd een soort regenval aan tijdstraffen. Onder meer Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Alexander Albon, Esteban Ocon en Logan Sargeant werden bestraft.

De Vries

Verstappen haalde na zijn pitstop de Ferrari's in en reed in de laatste ronde ook nog eens de snelste ronde. Achter hem werd er stevig gestreden en gaven Perez en Sainz de fans een leuke middag. Ze reden meerdere ronden wiel-aan-wiel en uiteindelijk kwam Perez als winnaar uit de bus. In het achterveld had Nyck de Vries ook een tijdstraf gekregen, hij duwde namelijk Kevin Magnussen van de baan.