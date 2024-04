Steiner wijst reden Ferrari-transfer Hamilton aan

Lewis Hamilton maakt na dit jaar de veelbesproken overstap naar het team van Ferrari. Het duurt nog eventjes voordat Hamilton daadwerkelijk in het scharlakenrood rijdt, maar dat betekent niet dat niemand over de zaak spreekt. Günther Steiner denkt te weten wie de doorslag gaf bij de transfer.

Hamilton verlaat na elf jaar het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal pakte hij zes van zijn zeven wereldtitels, maar momenteel gaat het niet naar wens. De prestaties van Hamilton en Mercedes vallen flink tegen en dat zorgt voor de nodige frustratie. Hamilton lijkt de dagen af te tellen tot zijn transfer naar Ferrari. De Italiaanse renstal doet het momenteel beter dan Mercedes, dus het lijkt vooralsnog op een goede zet.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner volgt de situatie op de voet. De Italiaan denkt te weten waarom Hamilton de overstap maakt. In de podcast 'Nailing the Apex' spreekt hij zich uit over Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en Hamilton: "Ze kennen elkaar heel erg goed. Dat is deels de reden dat Lewis heeft besloten om naar Ferrari te gaan. Ze hebben een goede onderlinge relatie. Als Fred niet bij Ferrari had gezeten, dan denk ik niet dat Lewis het team van Mercedes had verlaten. Het zal voor beide heel natuurlijk gaan. Het kan een probleem zijn als ze onsuccesvol zijn, maar ik denk dat ze de huidige problemen kunnen oplossen."