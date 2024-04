Begrip voor Norris: "Bij Red Bull wordt iedereen vernietigd door Max"

Het is geen geheim dat Helmut Marko gecharmeerd is van Lando Norris. De Brit verlengde eerder dit jaar zijn contract bij McLaren, dus de kans is klein dat hij naar Red Bull Racing overstapt. Jolyon Palmer begrijpt dit wel, want hij stelt dat elke coureur bij Red Bull wordt vernietigd door Max Verstappen.

Verstappen is de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlander won dit jaar al vier van de vijf Grands Prix, en hij is veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Norris werd vorig jaar kortstondig in verband gebracht met het zitje van Perez bij Red Bull. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een groot fan is van Norris, maar door diens contractverlenging is een transfer in de nabije toekomst uitgesloten.

Oud-coureur en huidig F1 TV-analist Jolyon Palmer begrijpt de keuze van Norris. De Brit bespreekt de keuze van Norris om bij McLaren te blijven in een analyse op de site van de Formule 1: "Met vrije stoeltjes bij Red Bull en Mercedes, moet de tijd gaan uitwijzen of dit verstandig is, maar gezien de huidige verbeteringen van McLaren, zullen er op kortere termijn niet veel betere keuzes zijn. Hoewel een Red Bull-stoeltje aanlokkelijk lijkt, zou iedere coureur erover twijfelen om over te stappen naar een team dat om een megacoureur is gevormd. Kijk naar Gasly, Albon en Perez, iedereen wordt door Verstappen vernietigd."