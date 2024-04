Sainz heeft gemengde gevoelens over Ferrari-exit

Het is geen geheim dat Carlos Sainz het team van Ferrari na dit jaar moet verlaten. De Spanjaard moet vertrekken omdat Lewis Hamilton zijn zitje volgend jaar gaat overnemen. Sainz geeft nu eerlijk toe dat hij met gemengde gevoelens naar deze beslissing kijkt.

Sainz beschikt over een aflopend contract bij Ferrari en hij aasde geruime tijd op een nieuwe deal. De Spanjaard moet na dit seizoen echter op zoek gaan naar een nieuwe werkgever, omdat Ferrari ervoor heeft gekozen Lewis Hamilton aan te trekken. Sainz is niet bij de pakken neergaan zitten, want hij is op een zeer sterke wijze aan het seizoen begonnen. De Ferrari-bolide past hem als een handschoen en hij wist al één race te winnen.

Sainz reageerde sterk en sportief op het nieuws dat hij moet vertrekken bij Ferrari. De Spanjaard was afgelopen weekend aanwezig bij de MotoGP in Jerez, en daar liet hij aan La Gazzetta dello Sport weten hoe hij zich voelt: "Ik heb gemengde gevoelens. Ik zie dat het Ferrari-project begint te groeien. De auto is beter en ik rijd met zelfvertrouwen in deze auto. Dat geeft me een goed gevoel, maar ik baal ook dat we deze weg niet verder kunnen behandelen. Maar dat is het leven. Het was niet mijn keuze, maar misschien komen er betere dingen op mijn pad."