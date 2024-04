Kan Newey ervoor zorgen dat Ferrari kampioen wordt?

De verhalen over een mogelijk vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing, hebben voor een flinke geruchtenstroom gezorgd. In Italië brengt men hem in verband met een mogelijke overstap naar het team van Ferrari. Riccardo Patrese denkt dat Newey het team van Ferrari kampioen kan maken.

Newey is één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull. De Britse topontwerper stond aan de wieg van alle kampioenswagens, en hij geldt als één van de beste mensen binnen zijn vakgebied. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams azen op de handtekening van Newey. De verhalen over een aanstaand vertrek van Newey bij Red Bull hebben olie op het vuur gegooid. De Italiaanse pers brengt hem in verband met een overstap naar Ferrari.

Het is geen geheim dat Newey in verleden al meerdere keren het team van Ferrari heeft afgewezen. In de afgelopen maanden gonsde het van de geruchten. Oud-coureur Riccardo Patrese laat aan La Gazzetta dello Sport weten dat Newey voor successen kan zorgen bij Ferrari: "Hij is van buitenklasse als engineer. Als Newey komt, dan kunnen ze winnen. We moeten alleen nog begrijpen of hij echt gaat komen. Ik ken hem persoonlijk erg goed, we zijn vrienden vanaf mijn tijd bij Williams en ik weet dat hij erg van zijn thuisland houdt. Daarom weet ik niet of hij Red Bull zou verlaten voor Ferrari. Ik zou wel content zijn als hij naar Ferrari gaat, want dan kan ik hem vaker zien! En waar hij zijn handen oplegt, wint men."