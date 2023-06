Wint Verstappen voor de vierde keer de GP van Oostenrijk? Zet in en win!

De tribunes op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg kleuren dit weekend weer oranje. Dat komt vanzelfsprekend maar door één man: Max Verstappen. De fans in Oostenrijk hopen op een zege van Verstappen. Iedereen die dat zeker weet kan nu zelf ook mee profiteren!

Verstappen is zeer sterk aan het huidige seizoen begonnen en heeft slechts twee Grands Prix niet gewonnen in 2023. Hij geldt daarom ook als de grote favoriet voor de zege in het Oostenrijkse raceweekend. Er wordt ook een Sprint verreden, maar in het verleden was Verstappen ook daar succesvol in.

Bij Jack’s Sports & Casino kan iedereen met vertrouwen in een goed resultaat van Verstappen, zelf ook profiteren. Je kan namelijk 50 of 100 keer je inzet pakken als je gelooft in een zege van Verstappen. Als je minimaal 20 euro inzet kan je 50 keer je Odds Boost ontvangen. Bij een minimale storting van 100 euro kan je 100 keer je Odds Boost verdienen. Gebruik de Odds Boost “GP Winnaar- Verstappen, Max” en win!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+